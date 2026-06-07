Обстріли Сумщини: ворог атакував Глухів, Кролевець та Суми — є постраждалий

Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч на 7 червня обстріляли Сумщину. Під удар потрапили Глухів, Кролевець та місто Суми

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews .

У місті Глухів рятувальники ліквідували пожежі в адмінбудівлі та об’єкті цивільної інфраструктури. Попередньо, травмована людина.

У Кролевецькій громаді загорівся автомобіль та нежитлове приміщення. Через загрози повторних атак, рятувальники тимчасово зупиняли роботи. Усі осередки горіння співробітники ДСНС ліквідували.

Вранці ворог наніс удар по житловому сектору у місті Суми. Пошкоджений приватний будинок. Фахівці ДСНС обстежили територію та надали необхідну допомогу громадянам.

Нагадаємо, що на Херсонщині за добу 37 населених пунктів включно з обласним центром зазнали обстрілів дронами й артилерією, ворог бив переважно по критичній та соціальній інфраструктурі, 14 поранених.