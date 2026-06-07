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07 червня 2026, 10:13

Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива

07 червня 2026, 10:13
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Фото: Енергоатом
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Вночі 7 червня, о 02:10, російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по об’єкту критичної ядерної інфраструктури України — Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом”, передає RegioNews.

Було пошкоджено будівлю приймання контейнерів. Радіаційний стан на об’єкті залишається в межах норми, постраждалих немає.

Пожежу площею близько 40 кв. м оперативно локалізували та повністю ліквідували. За даними відповідальних служб, постраждалих серед персоналу немає.

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми, загрози для населення та довкілля не зафіксовано.

У відомстві зазначають, що удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре створює загрози ядерній та радіаційній безпеці та є порушенням норм міжнародного права. Ситуація перебуває під постійним моніторингом відповідальних служб.

Нагадаємо, що 2025 році росіяни атакували безпілотником захисну оболонку Чорнобильської АЕС. Вона зазнала значних ушкоджень, що створює потенційні ризики для стабільності саркофага над четвертим енергоблоком.

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