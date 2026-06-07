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07 червня 2026, 11:48

На Буковині під час екскурсії обвалився міст із дітьми

07 червня 2026, 11:48
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Фото: Прокуратура Чернівецької області
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У селі Виженка Чернівецької області 6 червня під час екскурсії група дітей впала з дерев’яного мосту через річку після того, як конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Нещасний випадок стався 6 червня. За попередньою інформацією, на мосту перебувала група дітей, коли дерев’яна конструкція обвалилася.

Унаслідок падіння кілька дітей зазнали травм. Постраждалих доставили до лікарні для госпіталізації та надання необхідної медичної допомоги.

Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків інциденту не залучалися.

Обставини події та причини руйнування мосту з’ясовують відповідні служби.

Як повідомили у прокуратурі Чернівецької області, 6 червня у селі Виженка Чернівецької області 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку.

Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були госпіталізовані до медичних закладів Чернівців. Попередньо у них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

Нагадаємо, 30 вересня 2023 року на вулиці Олександра Довженка у Києві під час робіт з монтажу балок Дегтярівського мосту стався обвал.

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