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Увечері 27 листопада російські безпілотники атакували Коростень Житомирської області. Внаслідок ударів по залізничній інфраструктурі та адміністративних будівлях виникли пожежі

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram, передає RegioNews.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Житомирщини. Вчора ввечері російські безпілотники атакували Коростень. Внаслідок ударів по об’єктах залізничної інфраструктури та адміністративних будівлях виникли пожежі", — написав Бунечко.

За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Усі пожежі ліквідували.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада сили протиповітряної оборони України знешкодили 141 зі 162 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 27 листопада. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони.