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Вечером 27 ноября российские беспилотники атаковали Коростень Житомирской области. В результате ударов по железнодорожной инфраструктуре и административным зданиям возникли пожары

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram, передает RegioNews .

"Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Житомирщины. Вчера вечером российские беспилотники атаковали Коростень. В результате ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры и административным зданиям возникли пожары", — написал Бунечко.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Все пожары были ликвидированы.

Напомним, что в ночь на 28 ноября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 141 из 162 беспилотников , которыми российские войска атаковали страну с вечера 27 ноября. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские дроны.