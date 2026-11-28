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У ніч проти 28 листопада сили протиповітряної оборони України знешкодили 141 зі 162 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 27 листопада. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Із 18:00 п’ятниці, 27 листопада, росіяни запустили ударні БпЛА типу Shahed, зокрема 74 реактивні, а також "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Безпілотники летіли з напрямків Орла, Міллерового та Курська в Росії, тимчасово окупованого Донецька й Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 суботи, 28 листопада, ППО збила або подавила 141 безпілотник. Влучання зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків збитих цілей — на семи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку 27 листопада російські війська вкотре атакували Чернігів безпілотниками. У місті пролунали три вибухи. Було відомо, одного загиблого чоловіка та постраждалу жінку.