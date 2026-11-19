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У Житомирі засудили жінку за підготовку до теракту на замовлення РФ. Тепер найближчі роки вона проведе у в'язниці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

23-річну жительку Одещини завербували росіяни. Вона за вказівкою "куратора" приїхала в Житомир, орендувала житло та зробила вибухівку. Жінка повинна була доставити вибухівку, замасковану під посилку, до одного з об'єктів. Після цього росіяни вланували дистанційно привести бомбу в дію. Проте реалізувати план не вийшло, бо агентку затримали правоохоронці.

"Корольовський районний суд м. Житомира визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.