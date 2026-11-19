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В Житомире осудили женщину за подготовку к теракту по заказу РФ. Теперь ближайшие годы она проведет в тюрьме

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

23-летнюю жительницу Одесской области завербовали россияне. Она по указанию "куратора" приехала в Житомир, арендовала жилье и произвела взрывчатку. Женщина должна была доставить взрывчатку, замаскированную под посылку, в один из объектов. После этого россияне устроили дистанционно привести бомбу в действие. Однако реализовать план не получилось, потому что агентку задержали правоохранители.

"Королевский районный суд Житомира признал женщину виновной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.