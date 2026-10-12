Смерть немовляти від голоду на Одещині: прокуратура просить суд арештувати посадовицю

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині начальниці Служби у справах дітей повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель немовляти. За даними слідства, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей у родині, однак не забезпечила їхнього своєчасного вилучення

Про це повідомила прокуратура, передає RegioNews .

У березні 2026 року в родині народився четвертий син. Однак після його народження соціального супроводу сім’ї також не організували.

Одномісячний хлопчик помер від голоду. За висновками експертів, за умови належного харчування та догляду дитину можна було врятувати.

Трьох старших дітей вилучили з родини лише після смерті немовляти. Нині вони перебувають у патронатній сім’ї.

Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про взяття підозрюваної під варту та відсторонення її від посади.

Матір дітей, яку обвинувачують у неналежному виконанні батьківських обов’язків, перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що у Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо батьків двомісячної дівчинки, яка померла внаслідок критичного виснаження та голодної коми.