У Бердичеві школярка підірвала навчальну гранату в укритті гімназії
У гімназії №17 у Бердичеві Житомирської області під час повітряної тривоги в укритті спрацювала навчально-тренувальна граната, яку принесла до навчального закладу 11-річна учениця. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав
Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Житомирській області, передає RegioNews.
Повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні гімназії №17 надійшло до поліції 8 жовтня близько 11:00.
За попередніми даними, 11-річна учениця принесла із собою дві навчально-тренувальні гранати. Коли під час повітряної тривоги діти перебували в укритті, дівчинка спробувала розібрати одну з них. У результаті предмет спрацював.
Поліцейські вилучили з місця події залишки гранати, яка спрацювала, а також другий піротехнічний засіб.
Станом на 14:00 ніхто з учнів чи працівників гімназії до медиків не звертався.
Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, зокрема походження навчально-тренувальних гранат.
Нагадаємо,що Києві поліцейські повідомили про підозру 23-річному чоловіку, який під час дорожнього конфлікту погрожував велосипедисту предметом, схожим на бойову гранату. Вилучений у нього предмет виявився навчально-тренувальною гранатою.