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08 жовтня 2026, 21:27

У Бердичеві школярка підірвала навчальну гранату в укритті гімназії

08 жовтня 2026, 21:27
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Фото: поліція Житомирської області
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У гімназії №17 у Бердичеві Житомирської області під час повітряної тривоги в укритті спрацювала навчально-тренувальна граната, яку принесла до навчального закладу 11-річна учениця. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Житомирській області, передає RegioNews.

Повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні гімназії №17 надійшло до поліції 8 жовтня близько 11:00.

За попередніми даними, 11-річна учениця принесла із собою дві навчально-тренувальні гранати. Коли під час повітряної тривоги діти перебували в укритті, дівчинка спробувала розібрати одну з них. У результаті предмет спрацював.

Поліцейські вилучили з місця події залишки гранати, яка спрацювала, а також другий піротехнічний засіб.

Станом на 14:00 ніхто з учнів чи працівників гімназії до медиків не звертався.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, зокрема походження навчально-тренувальних гранат.

Нагадаємо,що Києві поліцейські повідомили про підозру 23-річному чоловіку, який під час дорожнього конфлікту погрожував велосипедисту предметом, схожим на бойову гранату. Вилучений у нього предмет виявився навчально-тренувальною гранатою.

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