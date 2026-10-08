В Бердичеве школьница подорвала обучающую гранату в укрытии гимназии

Фото: полиция Житомирской области

В гимназии №17 в Бердичеве Житомирской области во время воздушной тревоги в укрытии сработала учебно-тренировочная граната, которую принесла в учебное заведение 11-летняя ученица. Никто из детей и педагогов не пострадал

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Житомирской области, передает RegioNews .

Сообщение о предполагаемом взрыве в помещении гимназии №17 поступило в полицию 8 октября около 11:00.

По предварительным данным, 11-летняя ученица принесла с собой две учебно-тренировочные гранаты. Когда во время воздушной тревоги дети находились в укрытии, девочка попыталась разобрать одну из них. В результате предмет сработал.

Полицейские изъяли с места происшествия сработавшие остатки гранаты, а также второе пиротехническое средство.

По состоянию на 14.00 никто из учеников или работников гимназии к медикам не обращался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности происхождение учебно-тренировочных гранат.

Напомним, что в Киеве полицейские сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который во время дорожного конфликта угрожал велосипедисту предметом, похожим на боевую гранату. Изъятый у него предмет оказался учебно-тренировочной гранатой.