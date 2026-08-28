У Дніпрі "кавалер" проводжав жінку та пограбував її
У Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У Дніпрі знайомство з фліртом перетворилось на пограбування. Як з'ясували правоохоронці, чоловік познайомився з жінкою на вулиці. Потім він проводжав її додому, але на сходовому майданчику зірвав із її шиї прикраси й втік.
Це сталось на вулиці Дебальцівській. 36-річного чоловіка вже затримали. Виявилось, він уже мав проблеми із законом. Тепер він отримав підозру.
Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.
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