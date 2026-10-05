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05 жовтня 2026, 18:15

На Житомиршині жінка подарувала шахраям всі гроші - як це сталось

05 жовтня 2026, 18:15
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Фото: Національна поліція
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На Житомирщині 39-річна жінка стала жертвою шахрайства. Все почалось з підозрілого дзвінка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жінка отримала дзвінок від незнайомця, який представився співробітником банку. Він заявив про нібито спробу зняття коштів з її рахунку та порекомендував негайно видалити офіційний банківський застосунок з телефона.

Згодом він надіслав жінці посилання. Вона довірилась та перейшла за посиланням, після чого вела там персональні дані та реквізити карки. Після цього доступ до застосунку було втрачено, а аферисти - списали з її картки більш ніж 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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