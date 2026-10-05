На Житомиршине женщина подарила мошенникам все деньги - как это произошло

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области 39-летняя женщина стала жертвой мошенничества. Все началось с подозрительного звонка

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Женщина получила звонок от незнакомца, представившегося сотрудником банка. Он заявил о якобы попытке снятия средств с ее счета и порекомендовал немедленно удалить официальное банковское приложение с телефона.

Впоследствии он послал женщине ссылку. Она доверилась и перешла по ссылке, после чего вела там персональные данные и реквизиты холки. После этого доступ к приложению был потерян, а аферисты - списали с ее карточки более 40 тысяч гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.