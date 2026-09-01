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01 вересня 2026, 19:59

На Закарпатті повідомили про підозру членам ОЗГ за незаконну вирубку лісу на майже 6 млн грн

01 вересня 2026, 19:59
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті поліцейські повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи, які систематично незаконно вирубували ліс у Тячівському районі. Сума завданих збитків становить майже 6 млн грн

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили учасників угруповання у грудні 2025 року.

За даними слідства, до складу ОЗГ входили четверо місцевих жителів. Вони організували незаконну порубку дерев на території кількох лісництв Тячівського району.

Для того щоб приховати свою діяльність, фігуранти використовували для перевезення деревини автомобілі без державних номерних знаків. За один рейс вони транспортували від 6 до 8 кубометрів дров, які надалі продавали за 16,5–18,5 тисячі гривень.

Крім того, учасники групи встановлювали на маршрутах так звані фотопастки, щоб завчасно виявляти можливу присутність правоохоронців.

За даними слідства, загалом вони незаконно зрубали 174 дерева — 163 буки та 11 беріз.

Частину рубок здійснювали на території лісництва, яке входить до буферної зони Карпатського біосферного заповідника та належить до територій природно-заповідного фонду.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру організатору та трьом учасникам ОЗГ. Одному з фігурантів підозру оголосили заочно.

Максимальне покарання за інкримінованою статтею — до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Буковині викрито масштабні незаконні вирубки лісу, що сталися через службову недбалість посадовців. Загальні збитки державі становлять майже 19 млн гривень.

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