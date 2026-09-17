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Зранку 17 вересня РФ здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство у Чорному морі, поціливши безпілотником по судну під прапором Танзанії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок ворожого удару на судні пошкоджено надбудову та палубу.

Загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

"Свідомі російські атаки на українські порти та цивільні торговельні судна вкотре підтверджують, що країна-агресор грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, створюючи загрозу для життя людей і безпеки міжнародного судноплавства", – наголосив Кіпер.

Нагадаємо, у Чорному морі 9 вересня атаки безпілотників зазнало іноземне судно TEDY, у складі екіпажу якого перебували громадяни Азербайджану. Загинули двоє азербайджанських моряків, ще двоє – отримали поранення.