Залужний написав цікаву колонку про нинішню війну

Залужний написав цікаву колонку про нинішню війну

Фото: Валерій Залужний / Facebook

Там є кілька вельми цікавих цитат про маркетологів і ділків. Власне, я спочатку побачила уривок інтервʼю бетонно-ракетного самородка Ірини Терех, яка щось там розказувала про пеніси. Тому цікаво порівняти два виступи.

"Це війна, яка могла закінчитися зі значно меншими втратами, але все ті ж, хто боявся, що звір не вгамує свої апетити і нападе ще й на них, просто зробили вигляд, що це не їхні червоні лінії. Бо головне – уникнути ядерної війни", — пише Залужний. Це однозначно про наших сусідів/партнерів/ситуативних попутчиків.

"Війна, яка в результаті стала театром співчуття щоденного вбивства цілої нації, яка захлинається від власної корупції", — а це уже про топ-корупцію.

"І головне – це війна, що віддала себе в руки маркетологів і ділків, які через нерозуміння і відсутність стратегій лише розпалюють її вогнище швидкими заробітками, все більше і більше хизуючись стрімким розвитком технічного прогресу.

Війна, яка здивувала, бо прогрес існує не для формування обрисів її закінчення, а саме для її продовження. Бо для одних – це впевненість у тому, що це його не стосується, а для інших – спосіб існування та заробітку.

Війна, де стратегія і глобальні рішення залишилися в історії у самому її розпалі. І так, історія цього не пробачить, бо за усім цим стоять люди, а не машини. Ось що таке нинішня війна для історії людства", — а це уже цікаве про маркетологів і заробітчан.

Короче, це виглядає як така цікава відповідь всім цим юним зеленим даруванням з маленькими оборонними стартапами.