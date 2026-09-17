РФ завдала авіаудару по Слов'янську: зруйновано три будинки, є поранена
Російські війська вранці 17 вересня завдали авіаудару по спальному мікрорайону Слов'янська на Донеччині
Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Внаслідок удару зруйновано три приватні будинки. Ще щонайменше 16 домоволодінь та багатоповерховий будинок зазнали пошкоджень.
Поранення отримала 20-річна дівчина. Їй надали необхідну медичну допомогу.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська вчетверте за місяць вдарили балістикою по комбінату "Запоріжсталь", який був зупинений після обстрілу 11 серпня. Наразі на підприємстві тривають роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків атаки для обстеження і подальшої оцінки завданої шкоди.
На Харківщині ворожий FPV-дрон влучив у чоловіка біля зупинки: він загинувВсі новини »
17 вересня 2026, 12:07У Києві вже 19 постраждалих через російську атаку
17 вересня 2026, 12:01Одещина знову під атакою БпЛА: пошкоджені будинки, є постраждалі
17 вересня 2026, 10:58
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Новий етап війни: Росія бере масштабом, Україна – технологіями
17 вересня 2026, 14:29На Житомирщині чоловік із сокирою накинувся на вітчима
17 вересня 2026, 14:05Україна повернула тіла 252 загиблих, яких передала Росія
17 вересня 2026, 13:46Прикордонники накрили вогнем російські кулемети
17 вересня 2026, 13:45На Житомирщині жінка виманила майже 100 тисяч за пошук зниклого військового
17 вересня 2026, 13:30Заступник міністра інфраструктури збив 16-річну дівчину на Житомирщині: ДБР розслідує ДТП
17 вересня 2026, 13:26"17 балістичних ракет за місяць": Росія знову вдарила по "Запоріжсталі"
17 вересня 2026, 13:18Дитина недоїдала: на Хмельниччині маленького хлопчика врятували від горе-батьків
17 вересня 2026, 13:00Вивезти, звільнити, замінити: стратегія Банкової після спецоперації "Карфаген"
17 вересня 2026, 12:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні