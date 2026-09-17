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17 вересня 2026, 14:02

РФ завдала авіаудару по Слов'янську: зруйновано три будинки, є поранена

17 вересня 2026, 14:02
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Фото: Facebook.com/ Вадим Лях
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Російські війська вранці 17 вересня завдали авіаудару по спальному мікрорайону Слов'янська на Донеччині

Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Внаслідок удару зруйновано три приватні будинки. Ще щонайменше 16 домоволодінь та багатоповерховий будинок зазнали пошкоджень.

Поранення отримала 20-річна дівчина. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська вчетверте за місяць вдарили балістикою по комбінату "Запоріжсталь", який був зупинений після обстрілу 11 серпня. Наразі на підприємстві тривають роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків атаки для обстеження і подальшої оцінки завданої шкоди.

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