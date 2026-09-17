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17 вересня 2026, 13:00

Дитина недоїдала: на Хмельниччині маленького хлопчика врятували від горе-батьків

17 вересня 2026, 13:00
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Фото з відкритих джерел
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На Хмельниччині розглянули справу щодо позбавлення батьківських прав. Батько та матір не доглядали за дитиною достатньо

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Маленького хлопчика забрали у батьків після того, як мати у п'яному стані залишила його на сторонніх людей у небезпечних умовах. Правоохоронці візвезли дитину до лікарні, де медики виявили ряд захворювань.

Після обстеження у немовляти, зокрема, виявили гіпотрофію ІІ ступеня – дефіцит маси тіла становив 21 відсоток. Суд вирішив, що матір і батько не можуть забезпечити сину належні умови. В результаті орган опіки та піклування звернувся до суду з вимогами позбавити їх батьківських прав та стягнути аліменти на дитину. Відомо, що матір хлопчика раніше була позбавлена батьківських прав щодо трьох старших дітей.

В результаті суд задовольнив позов про позбавлення відповідачів батьківських прав і стягнення з них аліментів на дитину. Відомо, що дитина зараз знаходиться у тимчасовій родини.

Нагадаємо, на Кіровоградщині оголосили підозру працівниці дитбудинку, яка приковувала 17-річну дівчину до ліжка ланцюгами, не даючи їй вільно пересуватися та виходити з будівлі.

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