Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Рухаючись у бік Одеси, 37-річний водій мікроавтобуса врізався у вантажівку, яка їхала попереду в попутному напрямку.

Внаслідок аварії травми отримали троє пасажирів мікроавтобуса – двоє чоловіків віком 36 та 39 років, а також 11-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні.

Водії не постраждали. Перевірка показала, що обидва були тверезими.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 14 вересня, близько 00:10, на Житомирщині перекинувся трактор. 16-річний водій від отриманих травм загинув на місці.