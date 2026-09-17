На Одещині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали троє людей, зокрема дитина
ДТП сталася вночі 17 вересня на 360-му кілометрі траси Київ – Одеса, поблизу села Нові Маяки Березівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Рухаючись у бік Одеси, 37-річний водій мікроавтобуса врізався у вантажівку, яка їхала попереду в попутному напрямку.
Внаслідок аварії травми отримали троє пасажирів мікроавтобуса – двоє чоловіків віком 36 та 39 років, а також 11-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні.
Водії не постраждали. Перевірка показала, що обидва були тверезими.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, вночі 14 вересня, близько 00:10, на Житомирщині перекинувся трактор. 16-річний водій від отриманих травм загинув на місці.
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