На Тернопільщині за добу сталася серія ДТП: двоє загиблих, троє поранених

Фото: поліція Тернопільської області

Упродовж 15 вересня на Тернопільщині сталися чотири дорожньо-транспортні пригоди. Унаслідок аварій двоє людей загинули, ще троє отримали травми

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews .

Перша смертельна ДТП сталася близько 16:00 неподалік села Малий Ходачків Тернопільського району. За попередніми даними, 61-річний водій автомобіля Dacia Logan не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався у бетонний стовп. Після зіткнення автомобіль перекинувся. Водій отримав травми, несумісні з життям.

Ще одна смертельна аварія сталася близько 19:20 у Тернополі на вулиці Бродівській. 13-річний хлопець, який керував електросамокатом Kukirin G2, рухався тротуаром у напрямку вулиці Збаразької.

За попередніми даними, він не впорався з керуванням та впав. Від отриманих травм дитина померла.

Близько 16:30 у Теребовлі водійка автомобіля Mercedes-Benz EQB 300 наїхала на 42-річну жительку села Мшанець. За попередніми даними, жінка переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Її госпіталізували.

Ще одна ДТП сталася близько 21:30 у Хоросткові. 19-річний житель села Малий Говилів, керуючи мотоциклом SPARK 125, разом із неповнолітньою пасажиркою виїхав на зустрічну смугу. Там мотоцикл зіткнувся з автомобілем Opel Omega. Внаслідок аварії водій мотоцикла та його пасажирка отримали травми.

У водіїв транспортних засобів поліцейські відібрали зразки крові, щоб перевірити їх на вміст алкоголю.

Слідчі поліції встановлюють обставини та причини всіх дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, що у Києві 16 вересня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиці Набережно-Хрещатицької та вулиці Нижній Вал.