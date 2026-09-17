На Житомирщині жінка виманила майже 100 тисяч за пошук зниклого військового

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На Житомирщині судили жінку за шахрайство. Вона виманила гроші у матері зниклого військового

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Жінка є переселенкою з Херсонщини та дружиною військового ЗСУ, який потрапив у полон. Як волонтерка вона брала участь у зустрічах із родинами зниклих безвісти й загиблих військових. Згодом вона вирішила отримувати від родичів захисників гроші для нібито допомоги у пошуку зниклих безвісти.

Мати одного з захисників довірилась жінці. Вона перерахувала їй загалом 92 208 гривень. Проте жінка після отримання грошей не зробила нічого для пошуку зниклого чоловіка. На суді вона визнала провину, хоча потерпіла повідомила, що грошей їй не повернули.

Жінці призначили 3 роки обмеження волі. З урахуванням невідбутої частини покарання за попереднім вироком остаточне покарання становить 3 роки та 1 місяць обмеження волі. При цьоу суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням на 3 роки.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.