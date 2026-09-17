Прикордонники накрили вогнем російські кулемети
На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по росіянах. Зокрема, дронами атакували кулемети окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Прикордонники атакували автомобіль з особовим складом росіян, ворожу вантажівку, кулемет та бойову позицію. Крім того, під вогонь українських захисників потрапили склад боєприпасів, позиція запуску безпілотних літальних апаратів, антена та засіб радіоелектронної боротьби.
"Завдяки злагодженій роботі операторів безпілотних систем противник зазнає втрат, а його можливості щодо забезпечення та ведення бойових дій – зменшуються", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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