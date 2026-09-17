Україна повернула тіла 252 загиблих, яких передала Росія

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В Україну повернули тіла 252 загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

За інформацією російської сторони, передані тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Остаточно встановити особи загиблих мають після проведення необхідних експертиз та ідентифікації.

До репатріації долучилися також Об’єднаний центр при СБУ, Збройні сили України, МВС, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні дослідження для встановлення особи кожного загиблого.

Українська сторона також висловила вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Нагадаємо, 13 серпня в Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.