Фото: metinvestholding.com

Уночі 17 вересня російські війська вчетверте за місяць вдарили балістикою по комбінату "Запоріжсталь", який був зупинений після обстрілу 11 серпня

Про це повідомила пресслужба Групи "Метінвест", передає RegioNews.

Ворог поцілив двома ракетами по промислових майданчиках цехів, завдавши значних пошкоджень інженерним і залізничним мережам, а також основному й допоміжному обладнанню.

Завдяки завчасному оповіщенню та регламенту реагування співробітники перебували в захисних спорудах. Один працівник не встиг дістатися укриття. Його деблокували, надали першу допомогу та ушпиталили з уламковими пораненнями і струсом мозку. На щастя, загиблих немає.

Наразі на підприємстві тривають роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків атаки для обстеження і подальшої оцінки завданої шкоди.

Як зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко, починаючи з серпня ворог загалом випустив по "Запоріжсталі" 17 балістичних ракет. Це є системним терором проти української промисловості та спробою завадити підприємству відновити роботу.

Нагадаємо, "Запоріжсталь" зазнає систематичних ворожих ударів. 11 серпня через обстріл на підприємстві були пошкоджені обладнання, інфраструктура й енергосистема, загинули 8 співробітників, 28 дістали поранення. 27 серпня окупанти знову вдарили по тих самих об'єктах, обійшлось без постраждалих. Атака 12 вересня пошкодила доменне і сталеплавильне виробництво, енергооб'єкти, логістику та поранила ще чотирьох працівників.