На Житомирщині чоловік із сокирою накинувся на вітчима
Інцидент стався на Олевщині. Затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 38-річний чоловік під час застілля з алкоголем почав сваритись з 49-річним вітчимом своєї співмешканки. Молодший двічі вдарив старшого обухом сокири по голові. Уже коли старший чоловік упав на землю, його падчірка втрутилась та зупинила бійку.
Потерпілого госпіталізували медики. Нападника затримали. Йому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.
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