Фото: поліція

ДТП сталася 15 вересня близько 20:15 в селі Устимівка Кременчуцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

16-річний водій мотоцикла Kawasaki під час руху не впорався з керуванням та в’їхав у паркан.

Хлопець та його 17-річний пасажир отримали травми. Обох юнаків доставили до лікарні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, 14 вересня близько 00:10 на Житомирщині перекинувся трактор. 16-річний водій від отриманих травм загинув на місці.