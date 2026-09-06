Жорстка ДТП на Рівненщині: 16-річний мотоцикліст без шолома впав із байка і впав у кому
На Володимиреччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжко травмувався 16-річний мотоцикліст. Хлопець не мав посвідчення водія, їхав без мотошолома, а мотоцикл не був зареєстрований
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 6 вересня близько 00:30 поблизу села Озеро.
За попередніми даними слідства, 16-річний місцевий житель керував мотоциклом Mustang. Він не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Унаслідок цього мотоцикл перекинувся.
Унаслідок ДТП хлопець отримав відкриту черепно-мозкову травму, мозкову кому та перелом щелепи. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Володимирецької лікарні.
Правоохоронці встановили, що неповнолітній ніколи не отримував посвідчення водія. Крім того, він був без мотошолома, а мотоцикл Mustang не був зареєстрований у встановленому законом порядку.
За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, що у Дубно на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката.