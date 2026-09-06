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06 вересня 2026, 17:15

Жорстка ДТП на Рівненщині: 16-річний мотоцикліст без шолома впав із байка і впав у кому

06 вересня 2026, 17:15
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Фото: поліція Рівненської області
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На Володимиреччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжко травмувався 16-річний мотоцикліст. Хлопець не мав посвідчення водія, їхав без мотошолома, а мотоцикл не був зареєстрований

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 6 вересня близько 00:30 поблизу села Озеро.

За попередніми даними слідства, 16-річний місцевий житель керував мотоциклом Mustang. Він не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Унаслідок цього мотоцикл перекинувся.

Унаслідок ДТП хлопець отримав відкриту черепно-мозкову травму, мозкову кому та перелом щелепи. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Володимирецької лікарні.

Правоохоронці встановили, що неповнолітній ніколи не отримував посвідчення водія. Крім того, він був без мотошолома, а мотоцикл Mustang не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у Дубно на Рівненщині на вулиці Данила Галицького 4 вересня сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 12-річний водій електросамоката.

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