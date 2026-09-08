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08 вересня 2026, 17:54

На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі та понад 20 постраждалих

08 вересня 2026, 17:54
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Фото: поліція
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ДТП сталася вдень 8 вересня в Одеському районі. Поблизу села Міжлиманськ зіткнулися два рейсові автобуси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося через те, що один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок аварії загинули дві жінки. Ще щонайменше 25 пасажирів, серед яких п'ятеро дітей, дістали травми різного ступеня тяжкост, їм надають медичну допомогу. Точна кількість постраждалих ще уточнюється.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо затримання водія, який допустив зіткнення, та оголошення йому про підозру.

У межах провадження буде проведена низка експертиз для встановлення всіх обставин події. Слідство триває.

Нагадаємо, 5 вересня близько 22:45 у Харкові Tesla влетіла в стовп. На місці загинули водій-нацгвардієць та пасажирка.

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