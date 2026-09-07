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07 вересня 2026, 17:25

На Київщині чоловік загинув через сигарету

07 вересня 2026, 17:25
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась в селищі Бородянка. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селищі Бородянка загорівся житловий будинок. Під час гасіння полум'я рятувальники знайшли тіло 49-річного чоловіка. Попередньо, причиною пожежі стало куріння в ліжку.

"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, що допоможе запобігти виникненню пожеж та уникнути тяжких наслідків", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

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