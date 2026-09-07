Тіла батьків знайшла донька: на Львівщині чоловік вбив дружину та вчинив самогубство
Правоохоронці розслідують обставини сімейної трагедії у Яворівському районі Львівської області. Подія сталася 6 вересня в одному з сіл громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцевий житель під час конфлікту завдав своїй дружині кількох ножових поранень, які виявилися смертельними. Після цього 68-річний чоловік вчинив самогубство, вдаривши себе ножем у ділянку серця.
Тіла батьків без ознак життя виявила їхня донька, яка й викликала правоохоронців.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Волині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який вбив колишню дружину та тещу на очах у дітей.
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