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Правоохоронці розслідують обставини сімейної трагедії у Яворівському районі Львівської області. Подія сталася 6 вересня в одному з сіл громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель під час конфлікту завдав своїй дружині кількох ножових поранень, які виявилися смертельними. Після цього 68-річний чоловік вчинив самогубство, вдаривши себе ножем у ділянку серця.

Тіла батьків без ознак життя виявила їхня донька, яка й викликала правоохоронців.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Волині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який вбив колишню дружину та тещу на очах у дітей.