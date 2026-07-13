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13 липня 2026, 15:40

Обіцяв повернути з полону: аферист з Донеччини виманив гроші у дружини військового в полоні РФ

13 липня 2026, 15:40
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили 29-річного шахрая. Він виманив у дружини військового, який знаходиться в полоні у росіян, велику суму грошей

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Аферист переконав жінку, що нібито має зв'язки та може зробити так, щоб її чоловіка звільнили з полону. Він, зокрема, просив у неї документи, які підтверджують перебування в полоні цього військового. Потім він систематично запевняв, що питання нібито вже вирішується, необхідні документи скоро підпишуть, а військовополоненого включать до списків на обмін.

У період з листопада 2024 року по січень 2025 року жінка перерахувала аферисту 422 360 гривень. Після цього аферист заявив, що цим питанням уже займається інша людина, а сам він виїхав за кордон та зник зі зв'язку.

"За даними слідства, підозрюваний не мав жодних реальних можливостей вплинути на включення до списків на обмін чи забезпечити повернення в полоненого в Україну. Отриманими коштами він розпорядився на власний розсуд", - кажуть правоохоронці.

Наразі встановлюють інших осіб, які могли постраждати від дій шахрая та вживають дії для його розшуку.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

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