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17 липня 2026, 18:30

На Харківщині ділки вивозили зброю з прифтонтових територій

17 липня 2026, 18:30
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Фото: СБУ
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У Харківській області СБУ ліквідувала канал незаконного продажу зброї та боєприпасів. Відомо, що "товар" вивозили з прифронтових територій

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, на Харківщині та Донеччині троє зловмисників влаштували нелегальний бізнес. Вони незаконно вивозили озброєння та боєприпаси з районів бойових дій, після чого продавали їх.

Під час обшуків у ділків знайшли сотні кілограмів вибухових речовин, саморобні вибухові пристрої, реактивні вогнемети, гранатометні постріли, міни та набої до стрілецької зброї. Також вилучили понад тонну вибухівки, ударні дрони, гранатомети, автомати, бойові гранати та інші засоби ураження.

Тепер ділки отримали підозри. Їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці Закарпаття заблокували міжрегіональний канал незаконного збуту боєприпасів. Організатором схеми виявився 40-річний житель села Вонігово Тячівського району.

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