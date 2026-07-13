"Донька потрапила в ДТП": на Рівненщині аферисти виманили у пенсіонерки тисячі доларів

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У Рівному будуть судити двох аферистів. Вони обманули 82-річну жінку, збрехавши їй про її доньку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

82-річна жінка отримала дзвінок від незнайомця. Він заявив, що нібито її донька потрапила в ДТП та необхідна термінова операція. Згодом до її квартири прийшов невідомий чоловік і вона передала йому всі свої заощадження: 10 тисяч доларів та 2000 євро, а також написала "розписку на передачу грошей для лікаря".

Поліція знайшла зловмисників. Ними виявились двоє місцевих жителів 19 та 26 років.

"Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави, яким вони скористалися", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Києві аферисти прикидались співробітниками СБУ. Їхньою жертвою став пенсіонер.