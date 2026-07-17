На Криворіжжі судитимуть комунальника за крадіжку води

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Поліцейські Криворіжжя скерували до суду справу щодо посадовця, обвинуваченого у незаконному видобуванні підземних вод. Унаслідок незаконного використання надр державі завдано збитків на суму майже 90 мільйонів гривень

Про це повідомила поліція Дрніпропетровської області, передає RegioNews .

У ході слідства встановлено, що починаючи з квітня 2019 року посадовець перебуваючи на посаді директора одного з комунальних підприємств територіальної громади, організував незаконне видобування підземних вод без передбачених законодавством дозвільних документів.

Підприємство здійснювало забір підземних вод зі свердловин, незаконно використовуючи надра та видобуваючи корисні копалини загальнодержавного значення, до яких відповідно до законодавства належать підземні води.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 240 - незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що у Київській області отримав підозру колишній керівник комунального підприємства. Його викрили на незаконній схемі видобутку підземних вод.