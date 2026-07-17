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17 липня 2026, 17:36

Закликала до ударів по Києву: справу посадовиці Мінкульту передано до суду

17 липня 2026, 17:36
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Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Міністерства культури України, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у своїх розмовах посадовиця називала повномасштабне вторгнення російських військ не агресією, а нібито "законними діями”. Вона стверджувала, що Україна сама спровокувала війну та провокує удари по енергетичних об’єктах.

Крім того, жінка обговорювала, куди саме росіянам варто завдати ракетного удару, та наголошувала, що ракета має бути не одна. Такі висловлювання вона робила, мешкаючи у Києві.

Під час обшуку в помешканні посадовиці правоохоронці також виявили листи до Путіна та інших адресатів, написані від імені її сина. У них він просив допомогти виїхати з України, заявляв, що не хоче "жити серед нацистів”, та пов’язував своє майбутнє з Росією.

Проведені експертизи підтвердили, що висловлювання обвинуваченої містять виправдовування збройної агресії РФ проти України.

У березні 2026 року про викриття посадовиці та повідомлення їй про підозру повідомляв Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Наразі досудове розслідування завершено.

Її дії кваліфіковано як виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою (за ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої частини території Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась "загубитися" у місті як працівниця центру соціального обслуговування.

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