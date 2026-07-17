Ворожий удар по Одеському району: пошкоджено адмінбудівлю та склад, знищено авто
Російські війська завдали удару по Одеському району, внаслідок чого зазнала пошкоджень промислова інфраструктура. Через обстріл виникла пожежа на території складської будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували
Про це повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю — у ній вибито вікна. Також зруйновано складську будівлю, де після влучання спалахнула пожежа.
Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено 13 легкових автомобілів.
За попередньою інформацією, внаслідок російського обстрілу постраждалих немає. Обставини атаки та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської атаки 17 липня загинув чоловік.
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