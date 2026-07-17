На Житомирщині іномарка на смерть збила велосипедиста
Аварія сталась 16 липня близько 12:20 на 143 км автодороги Київ – Ковель – Ягодин. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 64-річний водій Daewoo Lanos їхав у напрямку столиці. Він наїхав на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. На жаль, від отриманих травм 57-річний велосипедист загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
"Поліція закликає учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на трасі у Львівській області легковик зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
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