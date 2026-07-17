У Білій Церкві родини зниклих військових просять створити "Простір Надії"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні триває п'ятий рік повномасштабної війни, і майже немає родин, яких не торкнулися біль та втрати. Водночас тисячі сімей досі живуть у стані невизначеності, очікуючи на звістки про своїх рідних – військових, які зникли безвісти

У громадах по всій країні створюють "Простори Надії" – місця пам’яті та підтримки для родин Захисників і Захисниць, чия доля залишається невідомою. Там люди можуть отримати підтримку та разом зберігати віру в повернення своїх близьких.

Однак у Білій Церкві такого простору досі немає. Родинам пропонують чекати на масштабний проєкт, реалізацію якого планують через кілька років. Для людей, які роками перебувають у стані очікування, такі терміни є надто тривалими.

Як передає RegioNews, родини безвісти зниклих звернулися по допомогу до Київського обласного осередку ГО "Захист Держави". Організація вже зареєструвала звернення до Білоцерківської міської ради із проханням підтримати створення "Простору Надії".

Ініціатори пропонують виділити місце поруч із Білоцерківською районною державною адміністрацією за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2, та дозволити встановлення відповідної інсталяції.

Як зазначають у ГО, мета – відкрити простір до 30 серпня, Міжнародного дня безвісти зниклих, щоб створити місце підтримки для родин, які щодня чекають на повернення своїх близьких.

Організатори закликають Білоцерківську міську раду підтримати ініціативу, а небайдужих мешканців – долучитися до її поширення.

Нагадаємо, за підтримки ГО "Захист Держави" у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.