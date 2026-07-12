На трасі Київ – Чоп легковик влетів в автобус із пасажирами

Фото: поліція Львівської області

На Львівщині 11 липня близько 10:35 на дорозі Київ – Чоп, автомобіль зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 липня близько 10:35 на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Стрийського району.

Водій автомобіля Daewoo Nexia, 45-річний житель Тернополя здійснив зіткнення з автобусом Mercedes-Benz під керуванням 66-річного водія. У салоні автобуса перебували 45 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Також до лікарні доставили 65-річну пасажирку автомобіля Daewoo Nexia, мешканку Тернополя.

"Ще один пасажир легковика, 67-річний житель Тернополя, від отриманих травм загинув на місці події”, - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ.

Нагадаємо, що на Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик.