В Україні виявили 9 випадків малярії: лікарі розповіли, як захиститися

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні від початку року зареєстрували дев'ять випадків малярії – чотири підтверджені та п'ять імовірних

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає RegioNews.

Усі випадки були "привезені" з ендемічних країн. Захворілі отримали необхідне лікування.

У ЦГЗ зазначили, що Україна забезпечена протималярійними препаратами більш ніж на два роки.

Малярія передається людині через укуси самиць комарів роду Anopheles, які інфіковані паразитами плазмодіями. Збудник потрапляє в організм під час укусу зараженого комара.

Найбільш поширена малярія в країнах Африки на південь від Сахари, Південно-Східної Азії та тропічних регіонах Латинської Америки.

Медики наголошують, що небезпека захворювання полягає у можливому швидкому розвитку тяжких ускладнень – ураження мозку, ниркової недостатності та навіть смерті без своєчасного лікування.

Для профілактики перед поїздками до країн із ризиком малярії рекомендують:

проконсультуватися з лікарем,

за потреби приймати протималярійні препарати,

захищатися від укусів комарів – використовувати репеленти,

носити одяг із довгими рукавами,

спати під москітною сіткою.

Нагадаємо, світом поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Його вже було зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.