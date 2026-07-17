В Україні виявили 9 випадків малярії: лікарі розповіли, як захиститися
В Україні від початку року зареєстрували дев'ять випадків малярії – чотири підтверджені та п'ять імовірних
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає RegioNews.
Усі випадки були "привезені" з ендемічних країн. Захворілі отримали необхідне лікування.
У ЦГЗ зазначили, що Україна забезпечена протималярійними препаратами більш ніж на два роки.
Малярія передається людині через укуси самиць комарів роду Anopheles, які інфіковані паразитами плазмодіями. Збудник потрапляє в організм під час укусу зараженого комара.
Найбільш поширена малярія в країнах Африки на південь від Сахари, Південно-Східної Азії та тропічних регіонах Латинської Америки.
Медики наголошують, що небезпека захворювання полягає у можливому швидкому розвитку тяжких ускладнень – ураження мозку, ниркової недостатності та навіть смерті без своєчасного лікування.
Для профілактики перед поїздками до країн із ризиком малярії рекомендують:
- проконсультуватися з лікарем,
- за потреби приймати протималярійні препарати,
- захищатися від укусів комарів – використовувати репеленти,
- носити одяг із довгими рукавами,
- спати під москітною сіткою.
Нагадаємо, світом поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Його вже було зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.