Правоохоронці клопочуть про обрання йому судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Протягом кількох місяців чоловік приїздив до знайомої, якій допомагав по господарству у приватному домоволодінні. Одного разу він запропонував покатати на своїй машині її 10-річного сина. Виїхавши на околицю населеного пункту, він вчинив відносно дитини сексуальне насильство.

Через деякий час чоловік знову завітав до жінки, та повіз її сина разом з його 11-річним другом купатися. Прямуючи на автівці до водойми, чоловік вчинив дії сексуального характеру вже відносно старшого хлопця.

Правоохоронці затримали фігуранта та вже оголосили йому підозру.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 19-річний хлопця, який зґвалтував 13-річну падчерку свого дядька. Дитина довгий час мовчала через погрози зловмисника, але зрештою розповіла правду.