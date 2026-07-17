На Львівщині зупинили цілий автобус з ухилянтом - він купив "квиток" до Польщі

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Фото: Національна поліція
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У Львівській області викрили 43-річного ділка. Він намагався вивезти за кордон чоловіка призовного віку

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, вантажний мікроавтобус зупинили на одному з прикордонних пунктів пропуску. "Клієнта" організатор схеми ховав за заднім сидінням в кабіні його мікроатобуса.

"Перевізнику" повідомили про підозру. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.

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