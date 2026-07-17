14:15  17 липня
СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста
11:23  17 липня
У Києві чоловік вбив господарку квартири шваброю та ліг спати
10:15  17 липня
На Дніпропетровщині під час купання у ставку потонула жінка
UA | RU
UA | RU
17 липня 2026, 13:15

У "Нафтогазі" змінився керівник: хто тимчасово очолив компанію

17 липня 2026, 13:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка

Про це повідомляють джерела "Економічної правди" в уряді та компанії, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників видання, на посаду претендували два кандидати – Сергій Федоренко та чинний голова "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.

До останнього більше шансів очолити компанію мав саме Ткачук, однак напередодні ситуація змінилася, і Наглядова рада ухвалила рішення на користь Федоренка.

Повідомляється, що він виконуватиме обов’язки керівника "Нафтогазу" до обрання нового генерального директора за результатами відкритого конкурсу.

Сергій Федоренко

Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

До призначення комерційним директором "Нафтогазу" він обіймав аналогічну посаду в "Укрнафті", де відповідав за закупівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу й електроенергії, а також розвиток мережі автозаправних станцій.

Раніше, у 2015-2023 роках, Федоренко працював директором із комерційних питань АТ "Укргазвидобування" та був членом правління компанії. У 2019-2022 роках також очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading".

Нагадаємо, 14 липня парламент підтримав відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нафтогаз керівник компанії призначення
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
В Одесі наркоділок "залучив" до продажу кокаїну 10-річну доньку
17 липня 2026, 15:40
Михайло Федоров відмовився від посади радника президента, але залишається в команді
17 липня 2026, 15:38
На Рівненщині чиновники привласнили державне майно на понад 12 мільйонів
17 липня 2026, 15:15
На Буковині аферисти виманили в людей понад півмільйона
17 липня 2026, 14:40
Служили окупантам і воювали проти ЗСУ: десять бойовиків отримали по 15 років тюрми
17 липня 2026, 14:38
В Україні виявили 9 випадків малярії: лікарі розповіли, як захиститися
17 липня 2026, 14:20
СБУ знищила російський Ту-95, який атакував українські міста
17 липня 2026, 14:15
На Львівщині зупинили цілий автобус з ухилянтом - він купив "квиток" до Польщі
17 липня 2026, 13:55
На Одещині 29-річного чоловіка затримали за сексуальне насильство над двома хлопчиками
17 липня 2026, 13:40
У Білій Церкві родини зниклих військових просять створити "Простір Надії"
17 липня 2026, 13:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »