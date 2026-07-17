У "Нафтогазі" змінився керівник: хто тимчасово очолив компанію

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Про це повідомляють джерела "Економічної правди" в уряді та компанії, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників видання, на посаду претендували два кандидати – Сергій Федоренко та чинний голова "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.

До останнього більше шансів очолити компанію мав саме Ткачук, однак напередодні ситуація змінилася, і Наглядова рада ухвалила рішення на користь Федоренка.

Повідомляється, що він виконуватиме обов’язки керівника "Нафтогазу" до обрання нового генерального директора за результатами відкритого конкурсу.

Сергій Федоренко

Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

До призначення комерційним директором "Нафтогазу" він обіймав аналогічну посаду в "Укрнафті", де відповідав за закупівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу й електроенергії, а також розвиток мережі автозаправних станцій.

Раніше, у 2015-2023 роках, Федоренко працював директором із комерційних питань АТ "Укргазвидобування" та був членом правління компанії. У 2019-2022 роках також очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading".

Нагадаємо, 14 липня парламент підтримав відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.