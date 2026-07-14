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14 липня 2026, 20:46

ДТП у Черкасах: поліція відкрила справу після зіткнення на вулиці Руставі

14 липня 2026, 20:46
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Фото: поліція Черкаської області
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У Черкасах 13 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, унаслідок якої постраждала пасажирка одного з них

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля "ВАЗ 21063", виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем "Fiat Linea" під керуванням 22-річної кермувальниці.

Унаслідок аварії 45-річна пасажирка автомобіля "Fiat Linea" отримала тілесні ушкодження.

Постраждалу госпіталізували до лікарні. Водійку легковика оглянули медики, від госпіталізації вона відмовилася.

Слідчі задокументували ДТП та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 13 липня на перехресті вулиць Дахнівська та Соснівська у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "Renault Kangoo” та мотоцикла "Shineray XY250GY-9A”.

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