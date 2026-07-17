На Хмельниччині пʼяний водій катав 18-річну дівчину на капоті легковика та врізався в дерево

Фото: поліція

ДТП сталася 16 липня близько 14:30 в селі Глядки Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель, перебуваючи напідпитку, вирішив покатати 18-річну дівчину на капоті свого "ВАЗа". Під час руху водій втратив керування, вилетів з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок удару дівчина отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали 31-річного чоловіка. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, водієві готується підозра.

Нагадаємо, вдень 12 липня на Чернігівщині автомобіль врізався в дерево. Водія та 20-річну пасажирку доставили до лікарні. Від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.