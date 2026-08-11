Росія масовано вдарила по Запоріжжю: шестеро загиблих, ще 19 поранених (Оновлено)

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Для атаки загарбники застосували балістичні ракети та керовані авіабомби

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, станом на ранок відомо, що шість людей загинули, 19 поранені.

В обласному центрі пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. На місцях влучань виникли пожежі.

Також через російську атаку частина Запоріжжя залишилася без електропостачання.

Як відомо, повітряна атака на Україну розпочалася близько 00:30. Російські балістичні ракети у дві хвилі атакували, зокрема, Павлоград, Запоріжжя та Київ.

Нагадаємо, російські військові протягом 10 серпня майже 60 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини. Загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення. Для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.