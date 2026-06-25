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Прокурори довели в суді вину мешканця Полтави, який викрав, зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Також суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо іншої дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинувачений неодноразово змінював свою позицію щодо визнання вини, намагався ввести в оману органи досудового розслідування та суд.

"Він повідомляв неправдиву інформацію про нібито попередньо узгоджені зустрічі з дитиною і заперечував належність йому комп’ютерної техніки, вилученої вдома. Усе це свідчить про відсутність усвідомлення ним протиправності своїх дій", – розповіли у прокуратурі.

У підсумку Полтавський райсуд призначив зловмиснику найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, злочин стався ввечері 26 травня 2024 року. Дівчинка була біля ринку разом із матір’ю та вітчимом. Поки дорослі працювали, 57-річний полтавець під’їхав автомобілем, скористався довірливістю дитини та заманив її до автомобіля. Після зникнення доньки мати звернулася до поліції. Дитину шукали чотири доби: перевіряли під’їзди, двори, чагарники та лісосмуги.

Прокурори довели в суді, що чоловік привіз дівчинку до себе додому, зґвалтував та фотографував її роздягненою. Наступного ранку він вивіз дитину в лісосмугу і вбив двома ударами ножа в серце.

Щоб приховати злочин, полтавець обпалив тіло газовими пальниками і дивився як вона горить. Далі він перевіз обгоріле тіло за 30 км до іншої лісосмуги та прикрив гіллям.

Під час розслідування злочину правоохоронці встановили, що у серпні 2023 року фігурант скоїв сексуальне насильство щодо 9-річної онуки знайомих.