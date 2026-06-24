Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Тіло чоловіка з численними травмами виявили на березі річки на вулиці 6-та Лінія Садова. Під час розслідування поліцейські встановили, що напередодні між вбитим та одним із зловмисників виник конфлікт.

Встановлено, що молодики відпочивали біля кав’ярні, яка належить одному з фігурантів. Згодом між одним із них і перехожим виникла словесна суперечка.

Після цього нападники почали бити 58-річного чоловіка руками, ногами та дерев’яною палицею. Потім силоміць відтягнули його за будівлю кав’ярні, прив’язали мотузкою до дерева та продовжили побиття, ігноруючи його прохання зупинитися.

Згодом потерпілому вдалося звільнитися та дістатися до берега річки. Однак нападники наздогнали його, знову повалили на землю та продовжили бити. Від травм голови та грудної клітки чоловік помер на місці.

Правоохоронці встановили всіх учасників злочину. Одного з них розшукали та затримали в Одеській області. Також слідство з’ясувало, що фігуранти намагалися знищити записи з камер відеоспостереження, встановлених на кав’ярні, аби приховати злочин.

Усіх п’ятьох чоловіків віком від 18 до 34 років затримали. Їм повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене групою осіб). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині затримали водія Audi Q5, який спричинив смертельну ДТП. На місці він заявив правоохоронцям, що вбив власну матір – жінку виявили мертвою вдома, на її тілі були ножові поранення.