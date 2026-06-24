На Житомирщині 14-річний хлопець врятував друга, який тонув у ставку

Фото: ДСНС

У Бердичівському районі Житомирської області 14-річний підліток врятував свого друга, який почав тонути під час купання у ставку

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews .

Інцидент стався в селі Білилівка. Під час відпочинку на водоймі у 17-річного хлопця за кілька десятків метрів від берега раптово звело ногу судомою, через що він почав тонути.

"На допомогу товаришу кинувся 14-річний Давид. Хлопець не розгубився, підплив до потерпілого, підтримав його на воді та допоміг дістатися мілини. Там до порятунку долучилися інші відпочивальники", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поліцейські з’ясовують обставини загибелі підлітка, який потонув у водоймі у Чернігівській області.